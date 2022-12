Aleixo desapareceu mas no local ainda nada foi construído

Faz hoje 11 anos que a torre 5 do Aleixo foi implodida. Apesar da demolição completa do bairro ter ocorrido há três anos, a construção do projeto imobiliário de luxo só arrancará em 2024.

Onze anos depois da implosão da torre 5 do Aleixo, o problema do tráfico e consumo de droga não desapareceu daquela zona da cidade do Porto e o local deixado vago com a demolição de todo o bairro está ainda por utilizar pelo fundo que tem para o local um projeto imobiliário de luxo. Os antigos moradores foram realojados e dispersos por outros bairros camarários. "O tempo passa, mas o trauma jamais desaparecerá", dizem.

Em janeiro deste ano, a Câmara do Porto anunciava que o "impasse" de dez anos estava "perto de ser ultrapassado" com a aprovação em reunião de Executivo da modificação ao contrato com o fundo Invesurb, o Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado (conhecido como o Fundo do Aleixo). Com a alteração, o município abdicou, junto do fundo das obras de construção previstas para as Eirinhas e o Bairro do Leal, mediante uma retribuição financeira equivalente ao valor das obras para aí previstas, garantindo-se assim a construção do mesmo número de habitações sociais.