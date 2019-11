Aleixo já não tem torres mas terrenos limpos sobre o rio

Alfredo Teixeira Hoje às 13:44 Facebook

O projeto imobiliário de luxo só pode avançar após entregar a última casa à Câmara do Porto.

Cinco meses depois de iniciada a demolição já pouco ou nada resta das três torres do Bairro do Aleixo que dominavam a paisagem em Lordelo do Ouro, no Porto. A construção do novo empreendimento imobiliário de luxo está no entanto longe de se iniciar porque as contrapartidas à Câmara do Porto estão por cumprir.

Os últimos números mostram que o Invesurb, Fundo Especial de Investimento Imobiliário gerido pela Fundbox, só entregou à Autarquia 23 casas de um total de 146. No primeiro trimestre de 2020, prevê-se a conclusão da obra na Travessa de Salgueiros e a entrega de mais 29 fogos.