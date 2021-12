Alemã Enercon cria 150 empregos no Porto

O grupo alemão ENERCON anunciou, esta quinta-feira, a criação de 150 postos de trabalho, através de um novo investimento no Porto. O gigante do setor eólico, que possui fábricas em dois parques empresariais de Viana do Castelo, prepara-se para inaugurar em 2022, no edifício Porto Office Park - POP, na Boavista, um "Business Shared Service Center".

Segundo comunicado divulgado pele ENERCON, trata-se de um reforço da presença do grupo em Portugal, para "diversificar as suas localizações e aproximar-se de um mercado de trabalho mais variado, apostando também numa maior proximidade com os seus principais clientes, parcerias com os Campus Universitários e diversas entidades ligadas ao desenvolvimento de projetos na área da Energia Eólica".

Por agora a empresa está a fazer recrutamento para "formar uma equipa com cerca de 130 pessoas, maioritariamente nas áreas de Finance, Wind Farm Engineering, Research & Development, Global Procurement, IT, Logistics, Project Management, Sales e After-Sales". A operação "foi iniciada no verão deste ano e continuará no decorrer do ano de 2022".

Líder de mercado, "com 52% da potência eólica instalada em Portugal", a ENERCON, empresa alemã fabricante de aerogeradores, conta já com cerca de 1500 colaboradores nos parques empresariais da Praia Norte e de Lanheses, em Viana do Castelo, e em várias Service Station ao longo do país para manutenção e apoio a parques eólicos.

A inauguração do novo espaço que no total "terá a capacidade para 150 postos de trabalho qualificados", tem prevista a sua inauguração para "o início do segundo semestre de 2022".