Adriana Castro Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rua de 31 de Janeiro, no centro do Porto, esteve cortada esta quarta-feira após um alerta de incêndio. Ao local acorreram quatro carros dos Bombeiros Sapadores do Porto. O foco de incêndio surgiu num prédio não habitado da rua.

Ao que conseguimos apurar no local, não houve registo de vítimas. O foco de incêndio terá sido no interior do prédio, que se encontra desabitado e devoluto. De acordo com um anúncio afixado no portão do edifício, o imóvel está à venda.