"Alexandre Herculano" reabre no próximo ano letivo: "é uma escola nova, para o século XXI"

Depois de vários contratempos e atrasos - a obra esteve para terminar em 2021, depois em 2022 -, o histórico Liceu Alexandre Herculano, na zona oriental do Porto, vai finalmente reabrir as portas no próximo ano letivo, para acolher os alunos que entretanto foram transferidos para as vizinhas escolas Pires de Lima e Ramalho Ortigão, também no Bonfim.

A garantia foi dada na manhã desta quarta-feira pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, durante uma visita à renovada escola secundária. "A boa notícia é que no próximo ano letivo vai estar aberta", afirmou o autarca, reconhecendo que "dificilmente" a reabertura poderia ter-se cumprido no terceiro período letivo deste ano, como chegou a estar previsto, uma vez que ainda haveria concursos a lançar, nomeadamente para a aquisição de equipamentos.

"A cidade não perdoava que este equipamento continuasse ao abandono e a cair como estava", vincou o autarca, lembrando que "a Parque Escolar não fez, na altura, o seu trabalho", ao deixar para trás a reabilitação do "Alexandre Herculano". Com a intervenção no edifício concluída, fica apenas a faltar mobiliário e equipamento, para o qual a Autarquia vai lançar um concurso público, e, também, os arranjos exteriores.

"Vamos ter uma escola que reponde a todas as necessidades de uma escola contemporânea, quer em termos de instalações, quer em termos de conforto", destacou Rui Moreira, frisando que esta "é uma escola nova, para o século XXI, apesar de ser uma escola com 100 anos".

Dos cerca de 15 milhões de euros do investimento total na requalificação da escola, um terço do valor foi comparticipado por fundos comunitários e dois terços assegurados pelo Município e pelo Governo, recordou o presidente da Câmara.

O diretor do "Alexandre Herculano", Manuel Lima, congratulou-se com o término da empreitada e espera, em breve, ver a escola cheia de alunos, do 7.º ao 12.º ano. "Qual fénix renascida, vai voltar a ganhar vida, e, agora, com condições para poder, realmente, prestar um serviço que seja de qualidade para as pessoas que a procuram", afirmou o professor.

Recorde-se que o imponente edifício projetado no início do século XX pelo arquiteto portuense José Marques da Silva, classificado desde 2011 como monumento de interesse público, foi alvo de uma requalificação e modernização segundo um projeto dos arquitetos Alexandre Alves Costa e Sergio Fernandez, do Atelier 15. Entre outras alterações e adaptações, foi dotado de rampas e elevadores para corresponder às exigências atuais.

Rui Moreira visitou ainda, na manhã desta quarta-feira, a requalificada Escola Básica do Falcão, em Campanhã, uma obra que custou 1,2 milhões de euros e que permitiu realizar a reorganização interna dos espaços do estabelecimento, a ampliação dos edifícios e criar uma ligação interna e coberta entre os dois lotes. Também o espaço de recreio foi melhorado, tendo sido criadas áreas de lazer e zonas de jogos e equipamentos infantis.