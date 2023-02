Alfândega do Porto recebe feira de enoturismo

JN Hoje às 17:58 Facebook

As portas da Alfândega do Porto abrem-se ao final da tarde desta segunda-feira para acolher as primeiras iniciativas da "Wine & Travel Week", uma feira dedicada à promoção do enoturismo que vai contar com a presença de representantes dos principais destinos a nível mundial. São esperadas perto de 300 pessoas, entre expositores, compradores e jornalistas internacionais.

O evento congrega quatro vertentes: uma feira profissional e um fórum sobre inovação e sustentabilidade, que vão decorrer na Alfândega até quarta-feira; um programa de experiências e visitas às regiões turísticas, de quinta-feira a domingo; e, por fim, a 19ª edição da Essência do Vinho-Porto, certame que terá lugar no Palácio da Bolsa (também entre quinta e domingo) e cuja organização é também responsável pelas restantes iniciativas desta semana dedicada ao enoturismo.

Do programa faz ainda parte a entrega dos prémios regionais "Best of Wine Tourism", atribuídos anualmente pelas 11 cidades que compõem da Rede Internacional de Capitais de Grandes Vinhedos, em que o Porto, um dos membros-fundadores, surge como representante das regiões do Douro e dos Vinhos Verdes. A cerimónia irá decorrer no Museu do Carro Elétrico, nesta terça-feira, a partir das 20 horas.

A participação do Porto na referida rede internacional é coordenada pela Câmara, que abraçou desde logo o projeto "Wine & Travel Week", por se tratar de um evento que pode "alavancar um projeto que está ligeiramente adormecido há algum tempo", nas palavras de Catarina Santos Cunha. A vereadora com o pelouro do Turismo e da Internacionalização referia-se à rede propriamente dita e também ao prémio "Best of Wine Tourism", que tem sido entregue em momentos de menor projeção.

Desta vez, a Câmara faz coincidir a entrega dos galardões com o facto de se "juntar na cidade do Porto representantes de uma área tão relevante como o enoturismo", acrescenta a responsável. No seu entender, a feira internacional irá "dar mais visibilidade aos negócios do enoturismo que estão ligados a este prémio".

As restantes regiões vitivinícolas que fazem parte da Rede Internacional de Capitais de Grandes Vinhedos são Adelaide (Austrália), Bilbau-Rioja (Espanha), Bordéus (França), Cidade do Cabo e Cabo Winelands (África do Sul), Lausanne (Suíça), Mainz-Rheinhessen (Alemanha), Mendoza (Argentina), São Francisco-Napa Valley (EUA), Valparaíso-Casablanca Valley (Chile) e Verona (Itália).

Os prémios são atribuídos em cada uma dessas regiões por um júri internacional especializado. Além do grande vencedor nacional, são contemplados projetos regionais, em várias categorias, desde o alojamento à arquitetura, passando pelos serviços de enoturismo ou práticas sustentáveis.