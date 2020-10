Alfândega mostra novidades no Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico

Reis Pinto Hoje às 16:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 57 modelos de automóveis elétricos e híbridos, bem como outras soluções de mobilidade, de carregamento e de distribuição de energia elétrica estão expostos na quarta edição do do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, que decorre na Alfândega do Porto.

Com algumas das principais marcas automóveis presentes, apresentando um vasto leque de modelos que vão dos citadinos aos desportivos, a edição deste ano é marcada por uma estreia nacional, o novo Toyota Yaris Hybrid.

O modelo japonês estreia um novo motor a gasolina 1.5 de três cilindros de ciclo Atkinson, com regulação variável de válvulas, com 116 cavalos de potência.

No stand da Volkswagen destaque para o novo ID.3, um elétrico acabado de chegar ao mercado e que conta com uma autonomia que, segundo a marca, atinge os 425 quilómetros.

A Mazda, por seu lado, expõe o seu primeiro veículo elétrico, o MX-30, um citadino por excelência, que fez a sua entrada no mercado português no mês passado.

A Renault mostra o novo Captur e-Tech híbrido, a Volvo o XC40 Plug-in, a Kia XCeed PHEV e a Suzuki o S-Cross.

A Peugeot tem exposto, entre outros modelos, o 208 elétrico, a Opel o novo Corsa e a BMW apresenta para da sua gama eletrificada e o Mini elétrico, Não podiam faltar outras marcas Premium, como a Audi, a Mercedes ou a Jaguar.

Mas no salão também está exposto novo projeto da Galp, desenvolvido pela start up portuguesa AddVolt, que vai ser testado em Cascais. Trata-se de um carregamento portátil de veículos elétricos, como se fora uma grande powerbank, através do qual o cliente poderá vir a requisitar o serviço em local e hora da sua conveniência.

Durante o teste piloto, os carregamentos serão gratuitos e terão a duração de 15 minutos cada o que permitirá uma autonomia entre 20 e 30 quilómetros, dependendo do modelo de veículo.

O salão pode ser visitado, até domingo, entre as 10 e as 20 horas e as entradas custam oito euros.