Aliados entram no roteiro do luxo internacional

A Avenida dos Aliados é a nova rota do luxo na Europa. São cada vez mais as marcas destinadas a consumidores de topo que lá abrem portas ou que planeiam fazê-lo.

O mais recente projeto é o Aliados 9, edifício situado na esquina com a Rua do Dr. Artur Magalhães Basto, que se encontra em fase de reabilitação e que no futuro irá albergar cinco lojas de gama alta. O imóvel foi adquirido pelo fundo de investimento imobiliário Real Added Value PN, e as obras ficarão concluídas até 2023. O JN sabe que são vários os interessados internacionais e que ainda não há decisão final sobre os futuros inquilinos, encontrando-se o processo em fase de negociação pelas melhores ofertas.

Um passo significativo no sentido da consolidação da Avenida dos Aliados como montra de luxo, tornando-a a segunda artéria do país com mais lojas do género por metro quadrado a seguir à Avenida da Liberdade, em Lisboa. E no reforço dos planos para chamar visitantes com alta capacidade financeira, em particular estrangeiros.