Aliança entre três escolas de Saúde do Porto oferece seis mestrados

A Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), a Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto vão criar uma plataforma de formação ao longo da vida de profissionais e estudantes de saúde, que irá permitir "o funcionamento de seis mestrados clínicos, uma pós-graduação" e outros cursos breves e técnicos.

A "Aliança" entre as três escolas públicas de Saúde do Porto criará um centro de Educação para a Saúde e três centros de simulação clínica. Estas estruturas, nota o ESEP, "permitirão apoiar, no conjunto das três entidades, o funcionamento de seis mestrados clínicos, uma pós-graduação em inovação tecnológica em saúde, 33 micro-acreditações, cinco cursos de curta duração, três cursos interprofissionais em saúde e, ainda, dois cursos técnicos superiores profissionais".

A iniciativa, "apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, pretende fomentar a partilha de recursos humanos, técnicos, científicos e materiais para a educação e formação que permitirá uma nova resposta interprofissional".

Espera-se que, até 2025, este projeto tenha atraído 90 estudantes e 2880 formandos.

De acordo com o diretor executivo da Aliança, Miguel Padilha, "esta Aliança será uma plataforma partilhada entre as três instituições, capaz de enfrentar a crescente complexidade dos desafios colocados aos profissionais de saúde, contribuindo para a aceleração da transição digital na educação e formação, um fator que exige investimento na atualização e conversão de competências, estratégias pedagógicas e espaços de formação".