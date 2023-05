Almirante Gouveia e Melo entrega brinquedos no "Joãozinho"

Hermana Cruz Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O almirante Gouveia e Melo visitou, esta quinta-feira, a Ala Pediátrica do Hospital de S. João, conhecida por "Joãozinho", onde entregou brinquedos e conheceu um projeto desenvolvido com o apoio da Marinha.

A iniciativa inseriu-se no âmbito das comemorações do Dia da Marinha, que se realizam no Porto. O Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima, o almirante Gouveia e Melo visitou, esta quinta-feira, a Ala Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), o "Joãozinho", para conhecer de perto os "Marinheiros da Esperança".

Trata-se de um projeto, criado em 2017, com o apoio da Marinha, para assinalar os 700 anos da Marinha Portuguesa, tendo sido editado um livro com ilustrações de crianças e jovens internados em Pediatrias do Serviço Nacional de Saúde.

PUB

No "Joãozinho", o almirante Gouveia e Melo recebeu das crianças um submarino feito com material reciclável. E entregou vários brinquedos, entre os quatros, dois berços no formato de barcos.

No final, o Chefe do Estado-Maior recusou prestar declarações aos jornalistas sobre a iniciativa, inserida nas celebrações do Dia da Marinha, que decorrem entre sexta-feira e domingo, no Porto, com visitas a navios, exposições, batismos de mergulho e de embarque, além de concertos.