Almoço de Reis juntou 30 pessoas sem-abrigo na Boavista

Iniciativa pertenceu à Associação "Caminhos do Amor" que ofereceu ainda fatos de treino, meias e sapatilhas

Cerca de três dezenas de pessoas em situação de sem-abrigo tiveram hoje um almoço especial promovido pela Associação "Caminhos do Amor", criada no início da pandemia para apoiar as pessoas que vivem na rua sem retaguarda familiar. À porta de uma churrasqueira, na Rotunda da Boavista, no Porto, foi distribuído um almoço volante pequenos embrulhos com fatos de treino, meias e sapatilhas.

Manuel Fornos era o primeiro da fila das pessoas que compareceram para receber as prendas e participar no almoço de Reis. "Conheço a Mariana há algum tempo mas nem sei o que vai acontecer. Ainda bem eu há pessoas assim", diz. Mariana é a responsável pela associação. Tinha uma loja de estética que fechou devido à pandemia e em março começou a distribuir comida por pessoas sem-abrigo. Fornece diariamente "kits" de alimentação a mais de cem pessoas que prepara de madrugada, saindo para a rua pelas 8h30 e terminando a entrega às 17. A pé e de autocarro.

Manuel Fornos Foto: Igor Martins / Global Imagens

"Desde criança que sempre tive esta vontade de ajudar os outros e quando tive consciência que poderia fazer algo integrei instituições que atuam no terreno. Agora estou sozinha. Esta associação sou eu", explica Mariana Castro Moura, enquanto enche os sacos com peças de fruta, um Pai Natal de chocolate, um pequeno bolo-rei, um pão, um desinfetante de mão e uma máscara.

Muitos deste sem-abrigo vivem em quartos como é o caso de Manuel Fornos. A reforma de 370 euros não dá para mais. Com 67 anos está reformado há um ano. "Era ajudante de motorista de camiões de carga e andei por todo o país e pelo estrangeiro", conta. Vive num quarto improvisado, sem casa de banho, nas traseiras de um café e paga 160 para ali dormir. Não se queixa. "É melhor do que dormir na rua mas o dinheiro não estica e por isso esta ajuda é muito importante", acrescenta. Costuma almoçar na Casa da Rua, pertencente à Santa Casa da Misericórdia do Porto, mas janta pela rua antes de regressar ao quarto. "A malta tem de se desenrascar!", afirma enquanto esfrega as mãos de frio.

Mais revoltado mostra-se Sílvio Ribeiro eu defende que "devia haver mais apoio para quem precisa". Recebe uma pensão de 400 euros e "uma boa parte vai para o quarto alugado". O tempo passa-o na rua. Tem 75 anos. Almoça "por aí" mas evita grandes concentrações de pessoas com medo do contágio. O romeno Dragos Mocano diz que sim com a cabeça. É arrumador de carros junto à Casa da Música.

Sílvio Ribeiro Foto: Igor Martins / Global Imagens

Conta ter "uma vida difícil". Trouxeram-no para Portugal com a promessa de um emprego e de um bom ordenado. Acabou escravizado. O angariador colocou-o a arrumar carros e ficava-lhe com o dinheiro. Foi agredido fisicamente. "Uma vez deu-me com uma cadeira na cara", afirma, apontando para a cicatriz na cana do nariz. Conhece a "menina Mariana" há quase um ano. "Foi o melhor que me podia acontecer. Já nem me sinto tão sozinho", confessa.

Mariana fala com todos à porta da churrasqueira. Pergunta-lhes como têm aguentados "estes dias e noites tão frios". Tudo o que entrega deriva das angariações feitas através da página que criou no Facebook, Caminhos do Amor, e que resultam de donativos de pessoas anónimas, lojistas e empresas.