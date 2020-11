Alojamento local hesita em mudar para arrendamento

Adriana Castro Hoje às 13:28 Facebook

Há 8566 estabelecimentos registados como Alojamento Local no Porto, mas até agora foram disponibilizados apenas 39 à Câmara no âmbito do programa de arrendamento de longa duração "Porto com Sentido".

A baixa atratividade de um projeto que, em muitos aspetos, "é inovador", admite Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), explica-se com a criação, por parte do Governo, de um novo imposto que será pago sempre que seja alterado o uso do imóvel em questão. A taxa está prevista no Orçamento do Estado para 2021.

"Isto traz muitos receios por parte dos proprietários. Em vez de resolver o problema, mantém-se o obstáculo para o setor. É este tipo de instabilidade fiscal que faz com que os proprietários tenham medo de aderir a estes programas. A meio, mudam as regras do jogo", critica o presidente da associação.