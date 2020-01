Alojamento local vale mais de metade da taxa turística

Adriana Castro Hoje às 13:36 Facebook

Peso destas unidades na receita da Câmara do Porto ganha expressão. Em Gaia anuncia-se uma fiscalização porque se admitem centenas de fraudes.

Mais de metade (61%) dos 15,1 milhões de euros obtidos pela Câmara do Porto com a taxa turística no ano passado resultou do alojamento local. O peso destas unidades na receita da taxa turística subiu face a 2018, deixando para trás os tradicionais hotéis. A proliferação de alojamento local na cidade - atualmente são já 8591 os espaços oficialmente registados - terá contribuído, assim, para o facto da taxa turística ter praticamente duplicado de 2018 para 2019.

Um cenário que contrasta com a outra margem do rio Douro. Em Gaia, a receita da taxa turística ficou-se pelos 1,2 milhões, aquém das expectativas, e o próprio presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, admite que há centenas de casas dedicadas ao alojamento local que não cumprem as regras.