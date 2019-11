Alterações no trânsito no Porto para a quadra natalícia entram em vigor no sábado

Ana Sofia Rocha Hoje às 20:21 Facebook

A semelhança do ano passado, a Câmara do Porto vai avançar com mudanças no trânsito da cidade para garantir a segurança e aliviar as áreas de maior afluência da quadra festiva, anunciou esta quinta-feira a Autarquia.

Haverá vários constrangimentos de circulação e estacionamento. Os primeiros entram em vigor já no próximo sábado, "a propósito do programa de animação na Avenida dos Aliados que vai culminar com a ligação das luzes em 80 ruas e na Árvore de Natal", descreve a Câmara no seu site oficial.

Uma das principais alterações será na Rua de Passos Manuel, que vai ser fechada ao trânsito durante o último fim de semana de novembro e nos fins de semana de dezembro "de forma a garantir condições de segurança face à grande afluência de peões nesta zona".

Na Praça do General Humberto Delgado, o estacionamento será proibido entre o dia 1 de dezembro e o dia 5 de janeiro, exceto viaturas autorizadas e conforme sinalização no local.

Os condicionamentos à circulação dos carros estarão em vigor entre as 13.30 horas e as 20.30 horas, com exceção da circulação de transportes públicos, dos acessos às garagens e das cargas e descargas.

Já amanhã, dia da inauguração das iluminações, haverá condicionamento de estacionamento e de trânsito com corte total de via trânsito das 13.30 horas às 20.30 horas. Ver alterações no mapa.

Também os transportes públicos irão sofrer alterações. As linhas da STCP, que habitualmente circulam pela Baixa, ser sofrer alterações nos percurso no próximo sábado. Também haverá mudança de paragens término.

No que respeita aos Elétricos, a Linha 22, impedida de atravessar os Aliados, não efetuará viagens a partir das 13.30 horas. As linhas de elétricos 1 e 18 continuarão em serviço normal.