Seis pessoas retiradas após derrocada em prédio no Porto

Uma parte de um prédio na Rua de 31 de Janeiro, no Porto, sofreu um aluimento, esta quinta-feira à tarde. Pelo menos seis pessoas foram retiradas. Rui Moreira esteve no local.

Edifício de três pisos na Rua 31 de Janeiro foi evacuado Foto: Igor Martins/Global Imagens

O desabamento no prédio habitacional mobilizou vários meios de resgate e socorro, obrigando à retirada de pelo menos seis pessoas (incluindo uma criança), das quais um homem ficou com ferimentos ligeiros e teve de ser retirado do prédio com recurso a uma escada magirus. De acordo com o presidente da Câmara, que acompanhou as operações no terreno, nenhuma das vítimas é portuguesa e pelo menos uma família é imigrante do Bangladesh. O ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de Santo António.

O edifício (porta 55 da Rua de 31 de Janeiro) tem três pisos, além de um rés-do-chão onde funciona uma loja de conveniência. O aluimento, ocorrido por volta das 18 horas, poderá ter sido provocado por obras de reabilitação que decorrem no prédio vizinho. "Não foi por sobrelotação", garantiu Rui Moreira.

De acordo com o autarca, o prédio ficou sem condições de habitabilidade, estando os serviços municipais, a Proteção Civil e a Segurança Social a trabalhar para arranjar soluções para realojar as pessoas que ficaram sem casa.

Ao local acorreram 40 operacionais e 15 viaturas dos Sapadores do Porto, Proteção Civil, INEM, Polícia Municipal e PSP. Esteve ainda no terreno uma equipa da Unidade Cinotécnica (cães) para apurar se havia mais pessoas no prédio. "Será feita a investigação necessária", indicou Rui Moreira, acrescentando que os prédios da zona "têm uma ligação em túnel à Rua da Madeira", tendo sido necessário perceber se estava lá alguém, o que só foi possível com a ajuda dos cães.

O trânsito na Rua de 31 de Janeiro está condicionado desde o dia 20 de abril, por causa das obras do metro.

A equipa de investigação criminal da PSP está a averiguar as circunstâncias do incidente.