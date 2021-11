Aluno de 16 anos acusado de bater na professora em escola do Porto

Almiro Ferreira Hoje às 09:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Docente de escola secundária do Porto participou o incidente à PSP. Alegado agressor foi suspenso preventivamente e aguarda procedimento disciplinar.

Um aluno expulso da sala, por alegado mau comportamento, aguardou o final da aula e voltou para confrontar a professora. A docente queixou-se à Polícia de ter sido empurrada, agredida e insultada. A Direção da Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo, no Porto, abriu um procedimento disciplinar e o rapaz de 16 anos foi suspenso preventivamente, por um prazo máximo de dez dias úteis ou enquanto decorrer o inquérito, como determina o Estatuto do Aluno.

O incidente ocorreu por volta das 10.30 horas da manhã de quinta-feira, no intervalo das 10.20-10.40 horas, mas teve uma causa remota. Foi durante a aula de Economia do 11.º ano: em brincadeira com um colega, o alegado agressor magoou-se num dedo e terá reagido com "agressividade, aos pulos e a soltar palavrões", segundo testemunhos recolhidos pelo JN.