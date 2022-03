Alunos aprendem a ser empreendedores

Lara Torrado Hoje às 19:46 Facebook

O projeto "Empreendedorismo na Escola" está a decorrer no Externato Perpétuo Socorro, no Porto.

Até ao próximo dia 6 de abril, decorre no Externato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Porto, o projeto "Empreendedorismo na Escola". A iniciativa é desenvolvida no âmbito da parceria que a escola estabeleceu com a ANJE- Associação Nacional de Jovens Empresários, e tem como objetivo incentivar e apoiar os alunos a desenvolverem competências empreendedoras, potenciando a criação de empresas.

"Esta proposta surge no sentido de desenharmos uma solução inovadora que permita apoiar a comunidade educativa na promoção integrada do empreendedorismo" adianta a ANJE.

Fernando Perpétua, da direção da escola, refere-se ao projeto como "uma espécie de mecanismo de estimulação para um empreendedorismo não só empresarial, mas também humanitário, social, ambiental e solidário".

São cerca de 90 os alunos que estão a participar no projeto, com idades entre os 11 e os 21 anos, e todos eles discutem vários assuntos da atualidade. "É importante falarmos dos acontecimentos atuais e das situações que estão a acontecer, para que os jovens tenham uma noção do que se passa e de que forma é que podem ajudar" sublinha Pedro Barros, aluno do 11.º ano.

Um dos assuntos em cima da mesa, nesta segunda-feira, foi o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e, apesar de muitos considerarem ser um assunto complexo para os mais novos, eles demonstraram-se interessados em participar na aula dada por Leonardo Pires, formador da ANJE. "Tem havido muitos jovens interessados, é um mundo novo para eles mas demonstram-se empenhados em participar" adianta.

Ana Beatriz é aluna do sexto ano e realça a importância destes projetos nas escolas: "Vai ajudar a que no futuro tenhamos mais facilidade em desenvolver projetos, como a criação de empresas e de instituições".