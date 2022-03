Alunos de engenharia contra aumento de propinas

Lara Torrado Hoje às 14:17 Facebook

As propinas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) atingem os 2500 euros. Os estudantes estão contra o aumento e criaram um abaixo-assinado que já conta com 1200 assinaturas. Irão realizar na tarde de quarta-feira uma concentração de alunos junto às instalações da faculdade.

Recentemente foram atualizados os valores das propinas de mestrado da FEUP. Os novos valores correspondem a mais do dobro do preço atual. Sendo o valor atual 697 euros, na maioria dos cursos irão passar a 1500 euros, chegando a atingir os 2500 euros em alguns casos.

Por isso, na tarde de quarta-feira realiza-se uma concentração de estudantes contra o aumento da propina de mestrado, junto ao edifício da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Este evento "será um marco da posição dos estudantes, em particular dos estudantes da FEUP, face à alteração do valor da propina do segundo ciclo de estudos, fruto da desintegração dos mestrados integrados", refere Margarida Chalupa, membro do Movimento A Voz do Engenheiro.

O abaixo-assinado, criado pelos estudantes, lançado há uma semana, conta com cerca de 1200 assinaturas e surge num momento em que, face à pandemia, muitas famílias assistiram a perdas de rendimentos o que obrigou muitos estudantes a abandonarem o ensino superior.

Os alunos asseguram que "não foi apresentado nenhum argumento para este aumento", acrescentando que o aumento das propinas não deve ser resposta a uma eventual necessidade económica uma vez que "a FEUP apresenta, em 2020, um resultado líquido do exercício na ordem dos 3,73 milhões de euros, 1,67 milhões de euros superior ao resultado de 2019", de acordo com o último relatório de contas.

Os novos valores não se aplicam a estudantes de transição, no entanto "não se pode ignorar este súbito aumento do valor da propina, que prejudicará, por exemplo, todos os estudantes atualmente no 1.º ano da licenciatura e que queiram ingressar no mestrado", menciona Margarida Chalupa.

A petição refere ainda que "este é um problema transversal a todos os estudantes do país e não se pode ser indiferentes a esta mobilização".

Com vista a combater a "injustiça que se faz sentir pelos alunos", os estudantes apelam para que este problema possa ser ouvido, discutido e resolvido o mais rapidamente possível, evitando que se ponha em risco o futuro de mais estudantes.

O JN interpelou a reitoria da UP sobre este assunto e aguarda ainda resposta.