Alunos deitam mãos à terra no recreio da escola

O que aprendem na horta é usado na sala de aula e por vezes chegam a levar alguns legumes para casa.

Alfaces, rabanetes, ervilhas ou couves são alguns dos muitos legumes e hortaliças plantados pelas mãos dos alunos do Colégio Luso Internacional do Porto (CLIP). Inaugurado no verão do ano passado, o Real Food Garden é um projeto iniciado pela associação de pais da escola, que reúne alunos desde os três anos até ao 9.º ano.

Carla Martins, presidente da associação de pais do CLIP, contou ao JN como surgiu a iniciativa: "Tudo começou há quatro anos quando formámos a associação de pais. Tivemos a ideia de criar um evento sustentável para a escola, que promovesse a proteção do ambiente, o CLIP Planet Aid".