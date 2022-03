Alunos do Porto criam 500 oportunidades de emprego e estágio

Lara Torrado Hoje às 18:25 Facebook

Feira realiza-se na Faculdade de Economia do Porto entre os dias 8 e 9 e estima-se a presença de oito mil estudantes.

Organizada pela Faculdade de Economia do Porto (FEP), a Feira de Emprego regressa, este ano, com mais de 500 oportunidades de empregos e estágios, durante a qual se espera a participação de mais de 8000 estudantes, sendo a entrada do evento gratuita.

Depois de uma edição virtual, no ano passado, fruto da pandemia, a FEP volta a ser palco da Feira de Emprego que se irá realizar entre os próximos dias 8 e 9.

Durante o período de confinamento, o evento adaptou-se aos obstáculos. "A pandemia veio mostrar-nos que a tecnologia pode e deve ser um aliado importante no mercado de trabalho", explica Gonçalo Sousa, gestor de projetos da FEP Junior Consulting ( FJC), organismo dentro da Faculdade de Economia.

A grande novidade deste ano diz respeito à interação entre empresas e estudantes com uma nova plataforma digital que ajudará na troca de informação. Através da plataforma irá, também, ser possível a partilha do curriculum vitae e de outros dados, o que facilitará o recrutamento e os futuros contactos entre empresas e estudantes.

De forma a chegar a um maior número de alunos, o evento adotou o modelo híbrido (online e presencial), que será transmitido, simultaneamente, no website do FJC Porto de Emprego 2022, disponível para todos os estudantes. A nova edição do evento contará com a presença de 60 empresas e estão disponíveis mais de 500 oportunidades de emprego e de estágio.

Gestão, economia, engenharia, marketing, comunicação, auditoria, banca, comercial, logística, recursos humanos e fiscalidade, serão algumas das áreas que estarão à disposição dos estudantes de licenciatura e mestrado nesta 22.ª edição do evento.

Promovido desde 2001, o FJC Porto de Emprego "é a maior feira de emprego em Portugal organizada por estudantes, assumindo-se para as empresas participantes como uma forte oportunidade de agarrar futuros economistas e gestores, mas também estudantes de outros cursos", sendo que a representatividade no que diz respeito a ofertas e áreas de conhecimento é "cada vez maior", diz ainda a organização.