Alunos esperam horas para renovar o passe Andante

Nos últimos dias têm sido longas as filas à porta das lojas Andante, no Porto. Centenas de jovens, que tentam fazer a renovação do passe Sub23, destinado a alunos do Ensino Superior, esperam horas por vez.

Manuel Paulo Teixeira, administrador delegado do TIP, Transportes Intermodais do Porto, entidade que gere o sistema, anuncia que para tornar o processo mais célere está a ser preparada uma resposta online, que, para já, só existe para os alunos da Universidade do Porto. "É algo que pretendemos reproduzir com os restantes estabelecimentos de ensino para que no próximo ano não se repitam as filas", avançou.

Ontem, Laura Teixeira tentou fazer a revalidação do seu cartão junto à loja Andante do Hospital de São João. Mas, meia hora depois da abertura, já tinha mais de 150 pessoas à frente. "Cheguei às 8.39 horas e fiquei com a senha 185. Naquele momento, estava a ser atendida a pessoa com a senha 22, tinha mais de uma centena de pessoas à minha frente", afirmou a estudante, que desistiu e se dirigiu à loja Andante da Trindade para ver se tinha melhor sorte.