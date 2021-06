Alunos fazem dezenas de quilómetros para estudar no Conservatório do Porto

Ana Correia Costa Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Lucas estuda piano, e explica: "A música é um mundo completamente diferente. Quando se entra nele, é difícil de sair, e foi no Porto que descobri isso".

Mais precisamente, no Conservatório de Música, onde quase metade dos cerca de mil alunos que o frequentam fazem grandes deslocações diárias para ali poderem estudar. Como ele, que é aluno do 12.º ano e todos os dias viaja entre Barcelos e o centro da Invicta por amor à música. "Compensa sempre", porque a escola é "muito boa", garante. Chegam a acordar ainda de madrugada e fazem dezenas de quilómetros, alguns percorrem meia centena, em viagens de mais de uma hora para estudar no Conservatório de Música do Porto, que tem 482 estudantes de concelhos limítrofes e de alguns mais longínquos. Como Penafiel, Amarante, Santa Maria da Feira ou Esposende.

Barcelos, Lucas Lomba