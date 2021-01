Alunos sem distanciamento à porta das salas de exame

Adriana Castro Hoje às 19:49 Facebook

A realização de exames em regime presencial nas várias faculdades da Universidade do Porto provocou ajuntamentos de centenas de alunos momentos antes da realização das provas. Vários estudantes denunciaram ao JN que o distanciamento social foi desrespeitado à porta das salas, apesar de terem existido mais locais para a realização dos exames.

As atividades letivas e não letivas foram suspensas na sequência do novo confinamento, mas as épocas de avaliação em curso mantiveram-se. A época normal de exames já terminou, mas os alunos criticam o modo como foi gerida. Segue-se agora a época de recursos.

Ainda que a Universidade do Porto (UP) já tenha garantido uma época especial - "preferencialmente, no final do ano letivo" -, para os alunos que, de forma justificada e perante o contexto pandémico não se apresentarem às provas, os estudantes (que preferiram manter o anonimato) disseram ao JN que "por não haver notícias de quando serão agendados os exames de compensação", os colegas aderiram em massa à realização de exames de acordo com o calendário previsto.

Em resposta ao JN, a UP alertou para que, caso o incumprimento das regras sanitárias aconteça "de forma sistemática", poderão ser implementados "sistemas de controlo que façam notar aos estudantes a necessidade de cumprir as regras".

Exames à distância

Perante avaliações com recurso ao computador, há estudantes que questionam a instituição por não ter realizado os exames à distância. Sobre isso, a UP justifica: "não há garantia de todos os estudantes terem as mesmas condições em casa que lhes permita fazer o exame em condições equitativas". Ou seja, poderá não haver a possibilidade do aluno conseguir estar 90 minutos numa sala sem interrupções ou até "a diferença de níveis de computação", perante dificuldades económicas, uma vez "que a máquina pessoal de cada estudante poderá ter ao seu dispor no domicílio.

Também alunos de Direito da Universidade Lusófona do Porto denunciaram a falta de condições para realizar exames em regime presencial, criticando serem o único curso daquela instituição a fazê-lo. Ao JN, a Universidade garantiu que são cumpridas as regras de higiene e segurança.