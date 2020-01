Ambulâncias enfrentam confusão diária à porta do Santo António

Célia Soares Hoje às 13:18 Facebook

Bombeiros criticam acesso à unidade e falta de espaço para as viaturas. Hospital diz que parque no piso inferior dá resposta nos picos de afluência.

Para as corporações de bombeiros de Gondomar, as idas ao Hospital de Santo António, no Porto, são "um constrangimento" antigo. Desde que aquela passou a ser a unidade de referência do concelho, as dificuldades são diárias. Ao caos do trânsito na Baixa, junta-se a "falta de espaço" para as ambulâncias.