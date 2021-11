Amigos de Pires Veloso evocaram "o herói do 25 de Novembro"

Almiro Ferreira Hoje às 02:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Académicos, políticos e camaradas de armas fazem tributo à memória do general exaltado por ter travado o PREC.

"Dois objetivos que se fundem: evocar o 25 de Novembro e honrar um dos seus heróis", resumiu Paulo de Morais, em nome do "Grupo de Amigos do General Pires Veloso" e a referir-se a um dos protagonistas do contragolpe militar de 1975, postumamente homenageado, em cerimónia decorrida, na quarta-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto.

António Elísio Capelo Pires Veloso foi um destacado militar do Exército português, conhecido como "vice-rei do Norte". O beirão da serra (Folgosinho, 10 de agosto de 1926), tripeiro adotivo, morreu em 2014, no Porto, com 88 anos. Desde o quartel-general da Praça da República, o chefe do Região Militar do Norte travou-se de razões e de ações contra o que considerava serem "as derrapagens totalitárias" do pós-25 de Abril e envolveu-se, com Ramalho Eanes e Jaime Neves, no comando operacional do golpe militar que pôs termo ao "Verão Quente" e ao Processo Revolucionário em Curso.