Ana Gabriela Cabilhas é reeleita presidente da FAP

Marta Neves Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Gabriela Cabilhas, 24 anos, estudante do segundo ano do mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição na Universidade do Porto, foi reeleita esta sexta-feira presidente da direção da Federação Académica do Porto (FAP).

A estudante foi reeleita com 20 votos a favor e dois votos em branco.

Ana Gabriela Cabilhas destaca que "é imperioso resgatar o poder da Educação, pela importância que tem na recuperação do país".

Para 2022, a estudante pretende ver garantido "que o elevador social funciona sem avarias, e que o sistema de ação social se con­figura mais robusto". "Olhando para a minha geração, com o desalento na construção do projeto de vida e com a atual pandemia do desemprego jovem, são bandeiras prioritárias a promoção do emprego qualificado digno, que valorize o investimento feito em educação, o inverno demográfico que assola Portugal e a agenda climática. O futuro não tem que ser o destino e precisamos de antecipar a mudança. Queremos um futuro melhor!", referiu.

A nova presidente, a segunda mulher na história da FAP e a primeira a ser reconduzida no cargo, toma posse na próxima quinta-feira, pelas 18 horas, no Ateneu Comercial do Porto.