Ana Gabriela Cabilhas eleita pela 3.ª vez presidente da Federação Académica do Porto

Ana Gabriela Cabilhas foi reeleita esta segunda-feira presidente da Federação Académica do Porto (FAP) para o mandato de 2023, passando a ser o primeiro representante a ser reconduzida pela terceira vez no cargo em 33 anos de história da federação.

A cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da FAP para o ano de 2023 vai ter lugar no próximo dia 15, no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto.

Ana Gabriela Cabilhas, 25 anos, estudante do 2.º ano do Mestrado em Ciências do Consumo e Nutrição da Universidade do Porto, foi eleita, para o seu terceiro mandato como presidente da FAP, tornando-se a primeira mulher a ser reconduzida no cargo - em 2022 - e o primeiro representante da federação eleito pelo terceiro ano consecutivo em 33 anos de história da FAP, avançou à agência Lusa fonte oficial da FAP.

Encabeçando a única lista candidata, Ana Gabriela Cabilhas foi eleita com 21 votos a favor e dois votos em branco num universo de 23 associações de estudantes que marcaram presença nas eleições e que integram o organismo máximo de representação dos estudantes da Academia do Porto.

"O 3º mandato é a minha última esperança de encontrar juventude nos decisores políticos. A FAP abraçou diversas batalhas nos últimos anos, mas a meta, se é que um dia haverá alguma, está longe de se avistar. Acredito, mais do que nunca, na força viva e reivindicatória da juventude e na nossa capacidade de superação e de coesão. Estou aqui, em 2023, por uma voz que quer falar ainda mais alto", avançou à agencia Lusa Ana Gabriela Cabilhas, após a reeleição.

A presidente da FAP revela desencanto pelas promessas realizadas aos estudantes durante a pandemia da covid-19.

"Prometeram aos estudantes que mentalidades e comportamentos iam ser mudados. Ficamos na expectativa de que algo maior ia acontecer, na Academia e no país. Hoje, para além de estar tudo na mesma, a guerra e a crise inflacionária trazem-nos mais desafios", declarou.

Um dos desafios para 2012 é a"emancipação jovem", adiantou Ana Gabriela Cabilhas.

"A FAP está longe de se esgotar no Ensino Superior. A FAP é, também, a defesa de emprego e habitação dignos. A FAP é os estudantes que representa, mas também uma estrutura de liderança geracional. E os jovens carregam um peso nunca antes imaginado. Precisam de ser cada vez mais capazes nos seus empregos e nas suas vidas. E precisam de oportunidades para viverem a plenitude das suas aspirações".

O mandato do ano 2022 ficou marcado pela recente pressão exercida pela Federação Académica do Porto sobre o tema do alojamento estudantil e o combate ao abandono escolar.

"No momento em que o PRR começa a acusar as suas primeiras grandes dificuldades na execução, a FAP é a primeira estrutura a apresentar uma residência para estudantes", recordou.

Natural de Albergaria-a-Velha, Ana Gabriela Cabilhas, é licenciada em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP). Entre 2017 e 2019, foi presidente da Associação de Estudantes da FCNAUP (AEFCNAUP), tendo ainda integrado o Conselho Pedagógico e o Conselho Executivo da faculdade.

Em 2018, assumiu o cargo de vice-presidente da Mesa da Assembleia-Geral da FAP e, um ano depois, passou a integrar a direção daquele organismo. Além da Ana Gabriela Cabilhas fazem parte da lista vencedora (Lista M), Tiago Cruz (tesoureiro), João Fonseca (vice-presidente), Carlos Alves (vice-presidente), Daniel Pinto (secretário-geral), Maria Inês Martins (vogal), Francisco de Almeida (vogal), Maria Santos (vogal), Francisco Fernandes (vogal), Daniela Monteiro (vogal) e Inês Vieira (vogal).

A presidente da Mesa da Assembleia é Débora Silva, a vice-presidente é Liliana Correia e a secretária é Branca Lopes. No Conselho Fiscal foi eleita para presidente Bruna Carmo e para relatora Anna Monteiro e para secretária foi eleita Francisca Abreu.

A FAP representa 27 associações de estudantes e representa mais de 70 mil estudantes da academia do Porto.