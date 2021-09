André Eira quer mudar o conceito de turismo no Porto

Hermana Cruz Hoje às 07:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Candidato do Volt defende que 25% da habitação existente na cidade deve ser de cariz social. E propõe combate à pobreza energética.

Um Porto como "uma cidade relevante no contexto europeu", que combate a pobreza energética e as alterações climáticas, que disponibiliza habitação a preços acessíveis e, sobretudo, que aposta numa alteração do conceito de turismo. É isso que pretende o candidato do Volt, André Eira, farto de ver o Porto dependente apenas de um setor económico.

"O turismo foi bastante importante. Foi quase uma boia de salvação para a cidade depois da crise da troika. Também ajudou à reabilitação de imóveis devolutos", admite André Eira, com 46 anos, que garante saber do que diz, até porque é diretor financeiro de uma empresa do ramo turístico.

Mas, para o candidato do Volt à Câmara do Porto, é altura de dar a volta à excessiva dependência de um único setor económico, que acabou por trazer emprego, mas com precariedade e salários baixos. Por isso, André Eira quer mudar o conceito de turismo que se pretende para a cidade. "Queremos um turismo de qualidade, ligado à cultura, à gastronomia e à saúde. Por isso, propomos um polo da saúde. Queremos um turismo que atraia pessoas que fiquem mais tempo na cidade e que gastem mais, também para se atenuar a pegada turística", explica o candidato que, apesar de concorrer ao Porto, reside na cidade de Matosinhos.

Um problema antigo

Mas não é apenas o turismo que preocupa André Eira. A habitação também está no topo das suas prioridades. "É um problema que não vem de agora e que foi agravado com o turismo", crê, considerando que 25% da habitação existente na cidade deve ser de cariz social, como sucede em Viena.

"Queremos que o Porto seja uma cidade relevante ao nível europeu", prossegue André Eira, considerando, para tal, que é igualmente importante que a Câmara do Porto prepare um plano de combate às alterações climáticas e resolva o problema da pobreza energética, ajudando os moradores a, por exemplo, substituir as caixilharias das suas habitações.

PUB

Propostas

Habitação

O candidato do Volt propõe-se a recuperar as cooperativas de habitação, a criar uma linha de crédito para a reabilitação destinada a arrendamento de longo prazo, a dar ao privado 30% do arrendamento a custos controlados e a construir mais habitação social na cidade.

Inovação

André Eira propõe a criação de um polo da saúde, aproveitando as instituições da cidade como o i3S (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde) e os hospitais da cidade, no sentido de atrair empresas ligadas à inovação tecnológica na área.

Energia

O candidato sugere a criação de uma linha de crédito para tornar as habitações suficientes energeticamente.