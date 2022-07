Antiga escola vai continuar a ser centro de saúde

JN/Agências Hoje às 11:08 Facebook

A Câmara do Porto vota na segunda-feira a cedência por mais 18 meses da Escola Básica do Sol ao Agrupamento de Centros de Saúde Porto Ocidental porque as obras nas instalações do Centro de Saúde da Batalha são de "maior complexidade".

Na proposta, a vereadora com o pelouro da Saúde da Câmara do Porto, Catarina Araújo, esclarece que a prorrogação por mais 18 meses prende-se com a verificação, por parte da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), "de que os defeitos de construção no edifício da Unidade de Saúde da Batalha são de maior complexidade e em extensão superior ao inicialmente previsto".

"A demora das obras na Unidade de Saúde da Batalha implica a necessidade de serem alocados mais profissionais ao edifício cedido precariamente, pelo que solicitam, igualmente, a autorização para realizar alguns trabalhos de adequação do espaço às suas necessidades", acrescenta a vereadora.

Os trabalhos a realizar na Escola Básica do Sol visam a "construção de divisórias em pladur de forma a criar mais salas e mais acessos informáticos".

Catarina Araújo salienta ainda que a ARS-Norte se compromete a entregar o edifício "no seu estado inicial".

Nesse sentido, o executivo da Câmara do Porto discute na segunda-feira a cedência do espaço por um "período certo e não renovável de 18 meses" à ARS-Norte.

No ofício enviado pela ARS-Norte ao presidente da Câmara do Porto, o seu presidente, Carlos Nunes, salienta que as obras a realizar na Unidade da Saúde da Batalha "se encontram mais demoradas do que inicialmente previsto".

A cedência, por um período de três meses, da Escola Básica do Sol à ARS-Norte foi outorgada a 02 de maio devido aos "constrangimentos" das novas instalações do Centro de Saúde da Batalha.

Em março de 2021, a Escola Básica do Sol foi também cedida à ARS-Norte, por um período de seis meses "não renovável" para a instalação de um centro de vacinação contra a covid-19, devido à "falta de espaço" do ACeS Porto Ocidental.