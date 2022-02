Antiga vereadora socialista "honrada" por assumir pelouro no executivo do Porto

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

A antiga vereadora socialista Catarina Santos Cunha, que assumiu o estatuto de independente no executivo da Câmara do Porto em novembro, afirmou, esta quarta-feira, estar "honrada" com o convite do presidente, o independente Rui Moreira, para tutelar um pelouro.

Em declarações à agência Lusa, Catarina Santos Cunha, afirmou estar "feliz e honrada" com o convite feito pelo independente Rui Moreira para tutelar um pelouro no executivo. "Deixa-me muito satisfeita, foi por isto que me candidatei, pela minha cidade, pelo Porto. Vejo aqui a oportunidade, que sempre quis ter, que era trabalhar pela minha cidade. Este convite honra-me imenso", salientou.

A Câmara do Porto confirmou que a vereadora com o pelouro dos Transportes, Cristina Pimentel, vai suspender o mandato para se candidatar à presidência do conselho de administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP). O lugar da vereadora no executivo será ocupado pelo antigo vereador da Habitação, Fernando Paulo, que não foi eleito nas últimas eleições autárquicas. Ao mesmo tempo, será atribuído um pelouro à antiga vereadora socialista, Catarina Santos Cunha, que em novembro, assumiu o estatuto de independente no executivo.

Ouvido pela Lusa, o vereador do PS da Câmara do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, disse que a atribuição de um pelouro a Catarina Santos Cunha era "algo já esperado", considerando que são decisões que fazem parte da "natureza humana" e não de análise política.

Questionada sobre as considerações do socialista, Catarina Santos Cunha afirmou estar "de consciência tranquila" e que quem a conhece "sabe que é pelo Porto" que aceita o convite.

Quanto a eventuais pelouros, a vereadora independente disse que a atribuição é da "competência do presidente da câmara", mas que "em breve" se saberão quais lhe serão atribuídos.

"O que me levou a aceitar é todo o convite e os pelouros que envolve", acrescentou.

Aos jornalistas, o autarca rejeitou a existência de "mau estar" dentro do executivo e afirmou que a distribuição dos pelouros será anunciada "em breve", uma vez que está dependente da nomeação de Cristina Pimentel para a presidência da STCP.

Questionado sobre a atribuição de um pelouro à ex-vereadora socialista e não a um dos vereadores do PSD, com quem o movimento tem estabelecido um acordo, o independente afirmou que o partido "sempre afirmou que era oposição e continua a afirmar que é oposição".

"Uma coisa é termos um acordo de incidência parlamentar que foi celebrado com o PSD que nós iremos cumprir e sabemos que eles também. Outra coisa é ter uma oposição dentro da vereação", referiu.

O autarca disse ainda não ver "nenhuma razão" para o PSD ponderar sobre o acordo de governação, salientando que o movimento independente cumprirá "escrupulosamente o acordo".

O jornal Público avançou hoje que, ao fim de quatro meses, o presidente da autarquia, Rui Moreira, "decidiu mexer no executivo", estando em curso uma remodelação na Câmara do Porto.