Antigo aquário da Foz vai ser polo museológico

O edifício que albergou a Estação de Zoologia Marítima Augusto Nobre, no Porto, vai ser reabilitado para dar lugar a um polo do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto.

Sem qualquer atividade desde 2017, a discreta construção amarela localizada na Foz vai assim recuperar a função que esteve na sua origem, abrindo as portas ao público para mostrar a vida dos oceanos, como o Atlântico que a espreita todos os dias a todas as horas.

Foi precisamente o avanço desenfreado do mar que levou ao encerramento do aquário público que ali funcionou entre 1927 e 1965, ano em que as marés vivas agravaram as já então deficientes condições das instalações. Ainda assim, a estação criada em 1914 pelo zoólogo e professor universitário Augusto Pereira Nobre manteve-se, até há quatro anos, como centro de apoio a aulas e investigação da Faculdade de Ciências, em diversas áreas.