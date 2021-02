Antigo Hospital Maria Pia do Porto será hotel de quatro estrelas

Almiro Ferreira Hoje às 13:36 Facebook

Requalificação altera ao palacete da Boavista a serventia original de prestação de cuidados de saúde pediátricos. Projeto é contestado.

A Câmara Municipal do Porto aprovou um Pedido de Informação Prévia para renovação do imóvel que albergou o Hospital de Crianças Maria Pia durante mais de um século. O edifício arte nova da Rua da Boavista, propriedade de uma IPSS, será transformado num hotel de quatro estrelas. Ainda antes do arranque dos trabalhos, ergue-se já uma vaga de protesto contra a alegada "adulteração social" da obra fundada "com o apoio do povo do Porto" e com a vocação primordial de prestar cuidados de saúde pediátricos.

O PIP, Pedido de Informação Prévia, é um procedimento anterior ao licenciamento de obras de construção, ampliação, alteração, conservação e demolição de imóveis. Também avalia eventuais restrições de utilidade pública ou, entre outras, condicionantes relacionadas com a servidão administrativa.