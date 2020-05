Antigo quartel no Porto tomado pela droga

Alfredo Teixeira Hoje às 14:51 Facebook

Manutenção Militar é refúgio de toxicodependentes, que já retiraram muitos materiais. Moradores em sobressalto.

O antigo Quartel da Manutenção Militar, na marginal do Porto, está transformado em refúgio de toxicodependentes. Os moradores da zona, sobretudo das ruas da Cordoaria Velha de Lordelo e das Condominhas, denunciam um clima de insegurança.

O Ministério da Defesa, proprietário do imóvel, admite ter conhecimento de atos de vandalismo e garante que já tomou medidas para reforçar a vigilância do local". O JN também contactou a Câmara do Porto, mas não obteve resposta.