António Costa anuncia heliporto para o Hospital de São João

O Centro Hospitalar Universitário S. João (CHUSJ) vai deixar de ser o único estabelecimento central de saúde do país que não dispõe de um heliporto. A garantia foi dada ontem pelo primeiro-ministro que inaugurou a ala pediátrica, prometida desde 2008, e que está instalada num novo edifício com cinco pisos, num investimento de 25 milhões de euros. Com várias valências, inclui a primeira unidade pediátrica de queimados do país.

Garantindo que o investimento no CHUSJ não fica por aqui, António Costa aproveitou a cerimónia de inauguração para anunciar o novo projeto. "Ainda esta semana a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte aprovou a candidatura para o financiamento de uma obra muito importante para este hospital e muito importante para toda a região norte que é a viabilização do heliporto", disse o primeiro-ministro, acrescentando que a estrutura de aterragem de helicópteros em emergência médica "servirá os doentes que precisem de encontrar os cuidados que na sua proximidade não podem ser assegurados".

