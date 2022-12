Ao Porto chegam 172 mil pessoas e carro é o preferido na região

Adriana Castro Hoje às 08:34 Facebook

Censos 2021 revelam fraca adesão ao transporte público no núcleo da Área Metropolitana. Mudança depende de investimentos estruturais.

Porto, Gaia, Gondomar e Matosinhos. É entre estes quatro municípios que estão concentrados os principais movimentos pendulares do anel central da Área Metropolitana do Porto (AMP). Só o Porto, de acordo com os dados dos Censos 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), recebe diariamente 172 920 pessoas. Destas, mais de 30 mil vivem em Gaia e 24 mil em Gondomar. Por outro lado, o maior número de portuenses que saem do município para trabalhar ou estudar dirige-se para Matosinhos (7890). Ainda assim, a maior fatia de população que entra neste concelho parte da Maia.

Transversal a todas estas deslocações está a eleição do carro como meio de transporte preferido, seja como condutor ou passageiro - há mais de 382 mil pessoas a viajar de automóvel no Grande Porto. Aliás, mais de metade das viagens entre Gaia e Porto fazem-se de automóvel. Por outro lado, são os portuenses quem mais utiliza os transportes públicos: metro e autocarro.