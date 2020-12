APDL continua disponível para reivindicar terrenos na Arrábida

JN/Lusa Hoje às 12:20 Facebook

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) reiterou nesta terça-feira estar disponível para colaborar com o Ministério Público numa eventual ação para reivindicar os terrenos da Arcada, no Porto, que a Inspeção Geral de Finanças diz serem públicos.

"A nossa posição mantém-se inalterada assim como as nossas anteriores declarações, uma vez que não houve qualquer desenvolvimento desde então", afirma a autoridade portuária, numa resposta à Lusa.

Em janeiro, a APDL reconhecia as dificuldades em suprir "lacunas de informação e valoração dos indícios contraditórios recolhidos", motivo pelo qual "transmitiu à IGF [Inspeção-geral das Finanças] que asseguraria a sua total disponibilidade para colaborar com a Procuradoria Geral Distrital do Porto numa eventual ação de reivindicação da propriedade sobre os terrenos da Escarpa da Arrábida que pudesse vir a ser promovida pelo Ministério Público".

Em causa está um terreno, propriedade da empresa Arcada, onde está a ser construído um edifício que esteve embargado mais de um ano a pedido do Ministério Público (MP).

A construção do prédio de 10 pisos na escarpa foi retomada em 22 abril, depois de o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto determinar a absolvição do município, cujos atos de licenciamento tinham sido postos em causa, julgando improcedentes os vícios invocados pelo MP.

O tribunal não se pronunciou, no entanto, sobre a propriedade dos terrenos onde está a ser construído o edifício em questão e que, segundo a IGF, "encontra-se implantado nos terrenos pertencentes à Câmara do Porto e, parcialmente, à APDL".

No relatório da IGF, conhecido em outubro de 2019, aquela entidade diz que é "ilegal" a aquisição destes terrenos cabendo à Câmara do Porto e à administração portuária reivindicá-los.

A IGF salienta, no entanto, que o direito de reivindicação da propriedade dos terrenos pode também ser exercido pelo Ministério Público que, questionado pela Lusa, até ao momento não respondeu.

Em novembro do ano passado, pouco depois do relatório ser conhecido, o promotor da obra na Arrábida garantia não existir nenhum documento que comprove que aqueles terrenos são públicos, avisando que a sua eventual reivindicação terá consequências devastadoras para o erário público.

Já a Câmara do Porto solicitou dois pareceres jurídicos sobre a propriedade daqueles terrenos, tendo o primeiro, de 23 de junho, concluído, com base nos esclarecimentos adicionais prestados pela IGF, que a autarquia não está obrigada, nem tem o dever ou interesse, em reivindicar a parcela em causa.

Num outro parecer, conhecido em 06 de julho, o professor da faculdade de Direito da Universidade de Lisboa João Miranda, que assina o documento, conclui que a parcela em causa é do domínio privado municipal, podendo ser alienada.

Entretanto, o município aprovou em 8 de dezembro o pedido de licenciamento para a segunda fase do projeto da Arcada, na Arrábida, autorizando a construção de um edifício com 16 pisos e 43 habitações.

A autorização para avançar com a segunda fase das obras referentes ao empreendimento na Rua do Ouro, junto à Ponte da Arrábida, surgiu depois de uma sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, de 19 de novembro, na qual aquela instância obriga a Câmara do Porto a deliberar sobre o pedido de licenciamento em causa.