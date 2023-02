Apenas nove dos 172 espaços afetados no Porto enviaram informação sobre danos

JN/Agências Hoje às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto adiantou esta terça-feira que apenas nove dos 172 estabelecimentos comerciais afetados pelas enxurradas de 7 de janeiro na baixa da cidade enviaram a informação completa por forma a apurar os prejuízos causados.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara do Porto afirma que, entre 07 e 12 de janeiro, foi registada informação relativa a 172 estabelecimentos comerciais nas zonas afetadas, nomeadamente na Praça Almeida Garrett, Largo dos Loios, Rua Trindade Coelho, Rua das Flores, Rua Afonso Martins Alho, Rua Mouzinho da Silveira e Rua de S. João.

Entre os 172 estabelecimentos, 17 já "apuraram o valor aproximado dos prejuízos", mas apenas nove enviaram informação completa sobre os danos causados pelas enxurradas.

PUB

"Foram solicitados elementos a todos os comerciantes com o propósito de agilizar o processo e colaborar na articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte)", salienta a autarquia.

Do total de estabelecimentos, 75 confirmaram "não ter qualquer dano ou prejuízo a apontar" e 40 ainda estão a avaliar os danos causados.

A autarquia, que não adiantou uma estimativa de prejuízos, refere ainda que 32 estabelecimentos estavam encerrados ou o responsável não se encontrava presente no momento da visita, pelo que não tem qualquer indicação, e que oito referem apenas "quebra na faturação no período em que as lojas estiveram fechadas".

O concelho do Porto registou, a 07 de janeiro, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, disse no dia à Lusa fonte da Proteção Civil local.

As enxurradas causaram também danos em algumas habitações na zona das Fontainhas.