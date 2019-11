Apesar das dívidas Hard Club continua no Ferreira Borges

Alfredo Teixeira Hoje às 13:42 Facebook

Entrada do Grupo Ferreira viabilizará projeto cultural, que deve a várias entidades mais de cinco milhões de euros.

Apesar do acumular de dívidas e da complicada situação financeira, o Hard Club vai continuar a funcionar no Mercado Ferreira Borges, no Porto. Até ao final do ano, o Grupo Ferreira vai liquidar a dívida de 5,348 milhões de euros e ficar com a maioria do capital. A Câmara do Porto, proprietária do edifício histórico e uma das entidades credoras, aguarda o desenrolar do processo e diz que, caso o Hard Club saia, não faltam interessados em ocupar o antigo mercado.

O baterista do grupo Xutos & Pontapés, Kalú, é sócio-gerente do espaço e mostra-se agastado com as notícias que estão a denegrir o projeto. "Se não fosse o meu nome associado ao Hard Club ninguém queria saber do assunto", diz revoltado, mas afirmando-se interessado em manter a serenidade em volta do centro de animação cultural.