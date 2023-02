JN Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi reposta a circulação do metro entre a Casa da Música, no Porto, e o ISMAI, na Maia. Uma avaria num veículo, que ficou parado na Casa da Música, afetou o funcionamento na linha. A interrupção durou entre as 17.50 horas e as 18.25 horas desta segunda-feira.

A empresa Metro do Porto ativou os devidos procedimentos e a intervenção dos técnicos normalizou a situação.

Enquanto o veículo não foi desbloqueado, concentraram-se muitos passageiros na estação da Casa da Música, à espera.