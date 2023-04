Aprender a comer de forma saudável no Mercado do Bolhão

Bruna Silva Hoje às 18:09 Facebook

Arrancou nesta sexta-feira o projeto "Dias da Saúde no Bolhão", iniciativa da Câmara do Porto que pretende promover a literacia alimentar e na saúde. O objetivo é tornar o Mercado do Bolhão "um agente ativo na promoção de hábitos saudáveis junto da comunidade".

Neste novo programa, haverá o projeto "NABo - Nutrição e Alimentação é no Bolhão" em parceria com o Pelouro da Saúde e Qualidade de Vida, Juventude e Desporto. A primeira rubrica, "NABo para o almoço", consiste em conversas sobre nutrição/alimentação com especialistas. Haverá sessões na segunda sexta-feira de cada mês, às 12 horas.

A segunda rubrica, "NABo para o mercado", contempla sessões de capacitação para os comerciantes, de forma a desmistificar mitos ou crenças alimentares, entre outros temas que podem ser propostos. A primeira será na segunda-feira, 24 de abril, às 15 horas. Haverá uma sessão na última sexta-feira de cada mês e é necessário fazer inscrição prévia.

"Workshop´s NABo" é a terceira rubrica do projeto e é dirigida aos jovens. Conta com sessões lúdico-pedagógicas de capacitação em nutrição e alimentação saudável, envolvendo a oferta alimentar no mercado. As sessões decorrerão na terceira sexta-feira de cada mês, às 15 horas.

Em parceria com o Pelouro da Educação, será retomado o projeto "De manhã Começa o Dia", destinado a alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública do Porto. Começará por uma parte teórica sobre a alimentação saudável. Na segunda parte, as crianças vão poder escolher os produtos nas bancas do mercado para, posteriormente, confecionarem os seus pequenos-almoços. Haverá uma sessão por semana às quartas-feiras, pelas 9.30 horas, sendo que a primeira está agendada para 3 de maio.

Na apresentação do programa, que decorreu nesta sexta-feira, foi assinado o protocolo de colaboraçâo entre o Município e a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.

Este protocolo dá início ao projeto "Bolhão+Saudável", desenvolvido por estudantes de Ciências da Nutrição, orientado por docentes da faculdade. As sessões decorrerão uma vez por mês, na quarta ou na última sexta-feira, visando "introduzir atividades diversificadas e valorizar produtos sazonais".

"Ovo e aos Ovoprodutos" é o tema da primeira sessão, no dia 28 de abril. Abrange "desafios lançados aos visitantes e à comunidade digital do Mercado do Bolhão, bem como a formação e criação de conteúdos audiovisuais em conjunto com os comerciantes". No próximo mês, o tópico será "Ervas Aromáticas como Alternativa ao Sal".