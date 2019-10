Apresentado novo livro de Germano sobre as profissões (quase) desaparecidas

JN Hoje às 22:25 Facebook

Foi entre amigos e camaradas de profissão que o historiador e jornalista Germano Silva apresentou, este sábado, o seu novo trabalho sobre a cidade que tão bem conhece.

"Porto, profissões (quase) desaparecidas" recorda as atividades laborais que durante anos fizeram fervilhar de vida a cidade como os ardinas, os marceneiros, as carquejeiras e carvoeiras, as criadas de servir ou os alfaiates.

A apresentação decorreu na Reitoria da Universidade do Porto e esteve a cargo de Pedro Olavo Simões, coordenador editorial da revista "História" do JN.