Aprovadas as quatro candidaturas à reitoria da Universidade do Porto

A Universidade do Porto aprovou as candidaturas à liderança daquela instituição para o próximo quadriénio, que incluem o atual reitor, os diretores das Faculdades de Medicina e de Engenharia e o reitor de uma universidade no Gana.

A comissão eleitoral da Universidade do Porto aceitou as quatro candidaturas para o cargo de reitor, para um mandato de quatro anos, que termina em 2026, confirmou esta quarta-feira à Lusa fonte da instituição de ensino superior.

Conforme o JN já tinha anunciado, apresentaram-se a concurso António Sousa Pereira, que se recandidata, e outros dois diretores de unidades orgânicas desta instituição: Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina, e João Falcão e Cunha, diretor da Faculdade de Engenharia.

O quarteto de candidatos fica completo com Anand Agrawal, reitor da BlueCrest University College, no Gana.

Os concorrentes irão apresentar as suas propostas para a Universidade numa audição pública que acontece no final do mês, no dia 29, no Salão Nobre da Reitoria.

"Cada candidato, sem a presença dos restantes, terá 30 minutos para apresentar o seu currículo e programa de ação, seguindo-se um período de uma hora para questões dos membros do Conselho Geral presentes", adianta a Universidade.

De acordo com o resultado de um sorteio, as audições arrancam às 9 horas, com João Falcão e Cunha, a que se segue Anand Agrawal, às 11 horas.

Durante a tarde, serão ouvidos António de Sousa Pereira, às 14 horas, e Altamiro da Costa Pereira, às 16 horas.

O nome do próximo reitor da Universidade do Porto é decidido a 6 de maio.

António Sousa Pereira

António Sousa Pereira ocupa o cargo desde 2018, depois de ter vencido o recandidato Sebastião Feyo de Azevedo.

Naquela altura, dirigia o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), que faz parte da Universidade do Porto, cargo para o qual foi eleito em 2004 e que desempenhou durante 14 anos.

É licenciado, mestre e doutorado em Medicina pelo ICBAS, onde desenvolveu toda a sua carreira académica, e preside ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas desde 2020.

Altamiro da Costa Pereira

Altamiro da Costa Pereira dirige a Faculdade de Medicina (FMUP) desde 2018, com um mandato que termina agora, e é coordenador científico do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS).

"Licenciado e mestre em Medicina pela FMUP e doutorado pela Universidade de Dundee (Escócia), tem desenvolvido a sua atividade em instituições nacionais e estrangeiras na área de epidemiologia, informática médica e investigação clínica".

João Falcão e Cunha

João Falcão e Cunha assumiu, em 2016, a liderança da Faculdade de Engenharia, onde se licenciou.

É mestre em Investigação Operacional pela Universidade de Cranfield (Inglaterra) e doutorado em Ciências da Computação pelo Imperial College London. Além de professor catedrático do Departamento de Engenharia e Gestão Industrial, "é, também, investigador integrado no INESC TEC, tendo desenvolvido trabalho experimental e teórico em Engenharia Informática e Sistemas de Informação".

Anand Agrawal

Há ainda a candidatura externa de Anand Agrawal, natural da Índia, que preside à BlueCrest University College, no Gana.

"Licenciado em Zoologia pelo Hansraj College (Índia), mestre em Marketing pela Universidade Jai Narain Vyas (Índia) e doutorado em Gestão pela ICFAI University (Índia), foi docente e gestor universitário em diversas instituições do Sudeste Asiático, Médio Oriente e África. Tem desenvolvido, ainda, investigação científica nas áreas de Marketing, Liderança e Gestão do Ensino Superior".