Área Metropolitana do Porto injeta 2,3 milhões de euros em transportes

O Conselho Metropolitano do Porto aprovou, esta manhã de sexta-feira, e por unanimidade, um pagamento de 2,3 milhões de euros aos operadores de transportes. A 1 de julho haverá uma reunião com as empresas "com vista à normalização do serviço", acrescentou fonte da Área Metropolitana do Porto.

Os 2,3 milhões de euros acrescem, assim, ao quadro financeiro criado pelo Governo e deverão permitir uma injeção de liquidez nas empresas públicas e privadas do setor dos transportes. "Ficam, assim, criadas as condições financeiras para o restabelecimento do serviço de transporte na Área Metropolitana do Porto", refere a mesma fonte da Área Metropolitana do Porto, querendo assumir a área dos transportes como "uma prioridade total".