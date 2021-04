Área verde do Parque da Cidade aumenta tirando parte do alcatrão ao Queimódromo

JN Hoje às 18:14 Facebook

O Parque da Cidade, no Porto, vai aumentar a sua área verde, mercê da diminuição de uma parte do piso em alcatrão do Queimódromo, numa obra que já arrancou e tem a conclusão prevista para novembro.

Segundo a Câmara do Porto, a intervenção inclui a renaturalização de cerca de 6.500 metros quadrados de área pavimentada do Queimódromo, que passam a integrar o espaço verde, e a plantação de cerca de 2.800 árvores e arbustos.

Os trabalhos em curso enquadram-se na terceira e última fase da conclusão da obra do Parque da Cidade, de acordo com o projeto do professor e arquiteto paisagista Sidónio Pardal.

Ainda de acordo com a informação difundida no site da Autarquia, complementarmente é assegurado o melhoramento das acessibilidades na zona de transição entre o Parque da Cidade, o viaduto e a frente marítima.

Neste processo, a Câmara do Porto informa que há necessidade de podar e plantar, mas também de abater alguns exemplares que serão largamente compensados com novas plantações.

Com a empreitada que decorre neste momento prevê-se a plantação de cerca de 1.370 árvores e 1.430 arbustos, para além das cerca de 500 árvores recentemente plantadas para reforçar a vegetação existente no maior espaço verde da cidade.

Durante a obra, o perímetro da zona de intervenção encontra-se cercado com uma vedação de segurança, mantendo-se aberto o acesso ao Parque da Cidade, a partir da frente marítima, pelo percurso mais utilizado, junto às escadas de acesso ao "Sealife".

O investimento é superior a 2,6 milhões de euros e a empreitada tem um prazo de execução de 240 dias, prevendo-se a sua conclusão para final de novembro.