Armações feitas de beatas e ecoponto inteligente em mostra na Alfândega

Mais de 150 jovens vão apresentar projetos nas áreas da química, biologia, ciências da terra, engenharia, ciências sociais e económicas na Mostra Nacional de Ciência, que decorre entre quinta-feira e sábado, na Alfândega do Porto. Um estudo sobre a transformação de beatas em armações de óculos, uma pulseira que avisa os pais quando os filhos entram na água ou um ecoponto que divide o lixo "sozinho" são alguns dos projetos selecionados.

Em comunicado, a Fundação da Juventude, entidade que organiza o evento, explica esta quarta-feira que, durante os três dias, vão ser apresentados 69 projetos científicos, desenvolvidos por mais de 150 jovens do norte, sul e ilhas do país, mas também de países como o Brasil, Itália ou Moçambique.

Na Alfândega do Porto, os jovens cientistas vão apresentar os projetos que desenvolveram ao longo do último ano "dentro e fora das salas de aula".

Citada no comunicado, a presidente executiva da Fundação da Juventude, Carla Mouro, salienta que a Mostra Nacional de Ciência é "uma plataforma onde a inovação, criatividade e investigação científica se cruzam".

"Desde investigações inovadoras nas áreas da biologia, física e química, até soluções tecnológicas brilhantes, os projetos apresentados são exemplos brilhantes do talento científico emergente em Portugal", destaca Carla Mouro, dizendo que cabe à Fundação da Juventude "estimular, desde cedo, o gosto e interesse pela ciência".

"Estamos a contribuir para um futuro com mais conhecimento, impulsionando paixão pela ciência e pelo poder das ideias", acrescenta.

Júri avalia

Durante a iniciativa, os projetos vão ser avaliados por um júri de especialistas, coordenado pela Ciência Viva, e as distinções variam entre prémios monetários e a possibilidade de representar Portugal em concursos de ciência internacionais.

Além da mostra dos projetos, a Alfândega do Porto irá acolher conferências, "workshops" e ações de formação para professores.

Durante os três dias, os jovens terão ainda a oportunidade de contactar com cientistas nacionais e internacionais, bem como desenvolver competências para apresentar projetos científicos.

A Mostra Nacional de Ciência decorre na quinta-feira, entre as 14.30 e 18 horas, e na sexta-feira e sábado entre as 10 e as 18 horas.