Arranca novo interface do metro na zona do S. João

Empreitada inclui novas lojas Andante e cafetarias e aumentará capacidade da operação. Obra de três milhões de euros obriga ao encerramento da estação, no Porto, até ao final do ano.

A Empresa do Metro está a arrancar com obras no terminal do Hospital de S. João (Linha Amarela), no Porto, para criar um novo interface coberto, uma loja Andante e uma cafetaria. Também no Polo Universitário, na alameda situada entre os acessos à estação e próxima à entrada principal do I3S, haverá uma nova loja e uma cafetaria. Um dos inconvenientes desta empreitada, orçada em três milhões de euros, é que a estação Hospital S. João vai estar encerrada até ao final do ano.

À conta disso, nos próximos quatro meses os veículos acabarão alternadamente as viagens, no extremo norte, na estação IPO (com uma frequência de 12 minutos em dias úteis) e na estação Polo Universitário (com uma frequência de seis minutos).