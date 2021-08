Arranca obra com mais de mil habitações no antigo estádio das Antas

Miguel Amorim Hoje às 13:14 Facebook

Aprovação de estudo de impacto ambiental faz avançar empreendimento com 1110 habitações.

Com início prometido para o primeiro trimestre deste ano, o empreendimento Antas Atrium, nos terrenos do antigo Estádio das Antas, no Porto, sairá agora do papel, com o início da construção. Segundo os investidores do fundo Quantico, esta demora ficou a dever-se à "aprovação do estudo de impacto ambiental e de construção" pelas entidades competentes.

No final do ano transato, na apresentação, foi anunciado que o Antas Atrium teria 1100 apartamentos. Vai ocupar uma área de três m2, dos quais "mais de metade serão jardins e zonas verdes", sendo a obra faseada.