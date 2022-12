Arrancam preparativos para construção de cinco novas linhas do Metro do Porto

Alargamento da rede prevê traçados em Gondomar, Matosinhos, Porto e Trofa, cujas prospeções já terminaram. Decorrem trabalhos em Milheirós, na Maia.

Arrancaram os preparativos para a construção das futuras linhas do metro do Porto. O pacote para a nova expansão, intitulada pela empresa como "Metro 3.0", inclui cinco novos traçados: as segundas linhas da Maia, Gondomar e de Matosinhos (São Mamede de Infesta); o prolongamento da Linha Rosa, - entre a Casa da Música e o Polo Universitário -, e também o da tão prometida Linha da Trofa. As sondagens destes últimos quatro traçados já terminaram, avança a Metro do Porto. Decorrem, agora, os trabalhos para a segunda linha da Maia, que ligará o Polo Universitário à estação Parque Maia. Nos últimos dias, os trabalhos concentraram-se na freguesia de Milheirós e "deverão estar finalizadas no primeiro trimestre 2023", nota a empresa.