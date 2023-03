Arriscam a vida no viaduto de Pedro Hispano com medo de usar túnel

Peões preferem o perigo na travessia de Pedro Hispano, do que usar a passagem subterrânea da Rua da Travagem, no Porto. Câmara garante que mudará iluminação, que foi vandalizada.

São às centenas as pessoas que todos os dias arriscam a vida a passar no viaduto de Pedro Hispano, situado em frente à Casa de Saúde da Boavista, no Porto. Indiferentes aos sinais de circulação proibida para peões, caminham encostadas ao gradeamento, alheias ao perigo de os carros passarem tão rentes. Tudo para evitar usar o túnel que serviria de alternativa, mas que está às escuras e é usado por marginais.

Quem ali mora e trabalha confirma que "é normal as pessoas deslocarem-se pelo viaduto, para não passarem no túnel" situado na Rua da Travagem, entre as estações de metro de Francos e da Casa da Música.