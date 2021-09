Arruada de Rui Moreira travada em Santa Catarina

JN Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A arruada do Movimento "Rui Moreira. Aqui Há Porto", prevista para as 17.30 horas desta sexta-feira, na Rua de Santa Catarina, no Porto, foi travada pela Comissão Nacional de Eleições, uma vez que para a mesma hora e o mesmo local estava agendada uma ação similar do BE. A comitiva de Rui Moreira teve de esperar que a do BE passasse para, depois, avançar pela rua.

A Comissão Nacional de Eleições notificou o presidente da Câmara do Porto de que devia garantir a realização da arruada do BE sem interferências, mudando a sua arruada de local ou desfasando os horários. Caso contrário, incorria num crime de desobediência.

Rui Moreira considera a decisão "surpreendente" e garante que a arruada tinha sido comunicada à PSP e que não haveria problema.

O candidato independente garante que a sua comitiva continuará na rua e que fará a sua iniciativa, após deixar passar a do BE.

À passagem dos bloquistas, Rui Moreira deu mesmo um abraço a Sérgio Aires (cabeça de lista do BE), trocando algumas palavras.

Após o BE passar, o movimento independente também seguiu.